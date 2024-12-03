Сколько будем платить за кубометр газа в декабре: украинцам назвали тариф
В декабре украинцы будут платить за газ по прежним годовым тарифам. На стоимость тарифов будет влиять и отключение электроэнергии.
По информации ГазПравды на рынке представлены 9 поставщиков, среди которых:
- 5 компаний предлагают как фиксированную годовую, так и переменную месячную цену.
- 4 поставщика работают только по годовым тарифам
Стоимость газа от разных поставщиков
Аналитики зафиксировали следующие тарифы за кубометр газа:
Годовые тарифы (7,79 – 9,99 грн):
- "Энерджи трейд групп" – 7,799 грн
- "Нафтогаз Украины" – 7,96 грн
- "Тернопольоблгаз сбыт" – 7,96 грн
- "Прикарпатый энерго трейд" – 7,98 грн
- "Галнефтегаз" (ОККО) – 7,99 грн
- "Львовэнергосбыт" – 8,2 грн
- YASNO (Киев) – 8,46 грн
- YASNO (Днепр) – 8,46 грн
- "Ритейл Сервис" - 9,99 грн
Читайте также: Кто из украинских пенсионеров после 65 лет не получит доплаты к пенсии
Месячные тарифы колеблются от 8,46 до 19,3 грн. за кубометр.
Тарифы на электроэнергию
Министерство энергетики уверяет, что тариф на электроэнергию для населения останется неизменным:
- Текущая стоимость: 4,32 грн за кВт*ч
- срок действия тарифа: до 30 апреля 2025 года
- Цена не изменится до окончания отопительного сезона
Таким образом, украинцы могут рассчитывать на стабильность коммунальных тарифов в ближайшие месяцы.
Напомним, мы уже писали, когда учителя могут выйти на пенсию.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!