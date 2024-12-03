Сколько будем платить за кубометр газа в декабре: украинцам назвали тариф

В декабре украинцы будут платить за газ по прежним годовым тарифам. На стоимость тарифов будет влиять и отключение электроэнергии.

По информации ГазПравды на рынке представлены 9 поставщиков, среди которых:

- 5 компаний предлагают как фиксированную годовую, так и переменную месячную цену.

- 4 поставщика работают только по годовым тарифам

Стоимость газа от разных поставщиков

Аналитики зафиксировали следующие тарифы за кубометр газа:

Годовые тарифы (7,79 – 9,99 грн):

"Энерджи трейд групп" – 7,799 грн "Нафтогаз Украины" – 7,96 грн "Тернопольоблгаз сбыт" – 7,96 грн "Прикарпатый энерго трейд" – 7,98 грн "Галнефтегаз" (ОККО) – 7,99 грн "Львовэнергосбыт" – 8,2 грн YASNO (Киев) – 8,46 грн YASNO (Днепр) – 8,46 грн "Ритейл Сервис" - 9,99 грн

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Месячные тарифы колеблются от 8,46 до 19,3 грн. за кубометр.

Тарифы на электроэнергию

Министерство энергетики уверяет, что тариф на электроэнергию для населения останется неизменным:

- Текущая стоимость: 4,32 грн за кВт*ч

- срок действия тарифа: до 30 апреля 2025 года

- Цена не изменится до окончания отопительного сезона

Таким образом, украинцы могут рассчитывать на стабильность коммунальных тарифов в ближайшие месяцы.

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