Скільки платитимемо за кубометр газу у грудні: українцям назвали тариф

У грудні українці сплачуватимуть за газ за колишніми річними тарифами. На вартість тарифів буде впливати і відключення електроенергії.

За інформацією ГазПравди на ринку представлені 9 постачальників, серед яких:

- 5 компаній пропонують як фіксовану річну, так і змінну місячну ціну

- 4 постачальники працюють лише за річними тарифами

Вартість газу від різних постачальників

Аналітики зафіксували наступні тарифи за кубометр газу:

Річні тарифи (7,79 - 9,99 грн):

"Енерджі трейд груп" - 7,799 грн "Нафтогаз України" - 7,96 грн "Тернопільоблгаз збут" - 7,96 грн "Прикарпатий енерго трейд" - 7,98 грн "Галнафтогаз" (ОККО) - 7,99 грн "Львівенергозбут" - 8,2 грн YASNO (Київ) - 8,46 грн YASNO (Дніпро) - 8,46 грн "Рітейл Сервіс" - 9,99 грн

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Місячні тарифи коливаються від 8,46 до 19,3 грн за кубометр.

Тарифи на електроенергію

Міністерство енергетики запевняє, що тариф на електроенергію для населення залишиться незмінним:

- Поточна вартість: 4,32 грн за кВт*год

- Термін дії тарифу: до 30 квітня 2025 року

- Ціна не зміниться до закінчення опалювального сезону

Таким чином, українці можуть розраховувати на стабільність комунальних тарифів протягом найближчих місяців.

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