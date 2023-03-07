rus
Українська
Кино

Украинский мультфильм "Мавка. Лесная песня" поставил рекорд, собрав за первые выходные 24,9 млн грн

Максим Карпенко

Украинский мультфильм 'Мавка. Лесная песня' поставил рекорд, собрав за первые выходные 24,9 млн грн

Украинский мультфильм "Мавка. Лесная песня" собрал 24,9 миллиона гривен за первые выходные в прокате после релиза 2 марта 2023 года. Таким образом, лента стала рекордсменом среди отечественных релизов.

Только за 4-5 марта на мультфильм приобрели более 189 000 билетов. Об этом сообщает издание Forbes со ссылкой на Film.ua Group.

Для сравнения фильм "Щедрик" за восемь недель собрал более 84 000 зрителей и 10,6 миллиона гривен. Лента считается успешной в кинопрокате.

Известно, что "Мавку" продали более чем в 20 странах, в том числе: США, Канаде, Франции, Италии, Испании, Португалии, Польше, Румынии, Хорватии, Эстонии, Латвии, Литвы, Швеции, Дании и других.

Читайте также: 8 известных звезд влюбленных пар на съемочной площадке

Бюджет мультфильма составляет 187 миллионов гривен. Доля государственного участия в производстве "Мавки" составляет 49,5 миллиона гривен.

До показа мультфильма FILM.UA активно занимались продвижением. Изображением "Мавки" брендировали "Сильпо", в сотрудничестве с Sova создали коллекцию украшений, совместно с Duna выпустили носки с изображениями героев мультфильма.

Анимационных героев мультфильма озвучивали украинские звезды Артем Пивоваров, Сергей Притула, Елена Кравец, Юлия Санина, Олег "Фагот" Михайлюта, Олег Скрипка, DZIDZIO, Наталья Сумская, Екатерина Осадчая и Нина Матвиенко.

Напомним, многие актеры и певцы решаются на пластические операции, потому что часто для них это необходимость. Мы рассказали 7 знаменитых мужчин, корректировавших свою внешность.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш телеграмм канал !

Кино