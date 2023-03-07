Украинский мультфильм 'Мавка. Лесная песня' поставил рекорд, собрав за первые выходные 24,9 млн грн

Украинский мультфильм "Мавка. Лесная песня" собрал 24,9 миллиона гривен за первые выходные в прокате после релиза 2 марта 2023 года. Таким образом, лента стала рекордсменом среди отечественных релизов.

Только за 4-5 марта на мультфильм приобрели более 189 000 билетов. Об этом сообщает издание Forbes со ссылкой на Film.ua Group.

Для сравнения фильм "Щедрик" за восемь недель собрал более 84 000 зрителей и 10,6 миллиона гривен. Лента считается успешной в кинопрокате.

Известно, что "Мавку" продали более чем в 20 странах, в том числе: США, Канаде, Франции, Италии, Испании, Португалии, Польше, Румынии, Хорватии, Эстонии, Латвии, Литвы, Швеции, Дании и других.

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Бюджет мультфильма составляет 187 миллионов гривен. Доля государственного участия в производстве "Мавки" составляет 49,5 миллиона гривен.

До показа мультфильма FILM.UA активно занимались продвижением. Изображением "Мавки" брендировали "Сильпо", в сотрудничестве с Sova создали коллекцию украшений, совместно с Duna выпустили носки с изображениями героев мультфильма.

Анимационных героев мультфильма озвучивали украинские звезды Артем Пивоваров, Сергей Притула, Елена Кравец, Юлия Санина, Олег "Фагот" Михайлюта, Олег Скрипка, DZIDZIO, Наталья Сумская, Екатерина Осадчая и Нина Матвиенко.

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