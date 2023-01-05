Украинский пилот показал видео из кабины вертолета и пулеметный обстрел с необычного ракурса

Украинский пилот показал видео из кабины вертолета и запуск ракет по необычному ракурсу

Пилот вертолета показал видео своей работы. Он пролетел на низкой высоте и произвел пулеметный обстрел.

Видео опубликовал сам пилот Викинг в Telegram-канале Viking. Ролик смонтирован, поэтому на нем виден полет с разных ракурсов, в том числе кабины пилота, а также снаружи.

В комментариях и хештегах автор видео отметил, что это украинский вертолет Ми-24, известный как "Крокодил".

Что известно о вертолете Ми-24

Ми-24 (в народе – "Крокодил") – советский вертолет поддержки пехоты (ударный вертолет). Был основным штурмовым вертолетом стран соцлагеря.

Ми-24 стал первым советским вертолетом, специально разработанным для обеспечения огневой поддержки сухопутных войск и запущенным в серийное производство. Сегодня находится на вооружении ряда стран, в том числе Украины.

Вооруженные силы Украины имеют достаточно большое количество вертолетов Ми-24, перешедших в наследство от советской армии. Поэтому модернизация этих машин является одним из важнейших вопросов решения проблем украинской штурмовой авиации.

Украинский вертолет Ми-24

Следовательно, украинские предприятия модернизировали до качественно нового уровня вертолет Ми-24П. Основой модернизации стала замена устаревших советских двигателей на современные газотурбинные силовые установки украинского производства ТВ3-117ВМА-СБМ1В. Производителем этих двигателей является "Мотор Сич", до этого уже поставлявший двигатели для самолетов АНТК им. Антоново.

Также существенно были доработаны и установлены новые системы управления вооружением, что в разы повысило эффективность вертолета в бою. По состоянию на февраль 2012 года завершены государственные испытания модернизированного образца Ми-24П на базе Государственного научно-испытательного центра ВС Украины в Крыму.

25 мая 2012 года на вооружение Вооруженных сил Украины, после глубокой модернизации, был принят вертолет Ми-24ПУ1.

Напомним, что генерал польской армии Роман Полко, являющийся членом Совета по делам безопасности и обороны Польши при президенте, поделился своим прогнозом по войне в Украине. По его мнению, война завершится в 2023 году.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов поделился прогнозом на 2023 год. По его словам, новый год может оказаться победным для нашей страны.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!