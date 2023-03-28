Украинский снайпер ликвидировал четырех оккупантов в Луганской области (видео)

Бойцы Сил специальных операций принимают участие в боевых действиях на разных участках фронта. В частности, в Луганском направлении накануне работал украинский снайпер.

Во время ночной "охоты" бойцу 3-го отдельного полка специального назначения им. князю Святославу Храброму удалось ликвидировать четырех оккупантов. Об этом сообщил пресс-центр ССО ВСУ.

"На Луганском направлении ССО Украины отправили в ад очередную партию оккупантов, а именно – четырех "освободителей". Это лишь малая часть работы наших снайперов. Работаем дальше, победа будет за нами!" – говорится в сообщении.

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На видео можно увидеть как ночью снайпер обнаруживает оккупантов, прицеливается и обезвреживает врага.

Точное время и место уничтожения российских военных не сообщаются из соображений безопасности.

Напомним, ранее бойцы из бригады Даниила Апостола показали, как им удалось уничтожить значительное количество военной техники россиян, в том числе "Шилку" и "Зоопарк".

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