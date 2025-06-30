Украинский сыр уступает место: импорт из Европы вырос на 30%

Импорт сыров из стран ЕС в Украину резко возрос. В мае 2025 года поставки твердых, полутвердых и белых сыров из Европы выросли на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает Infagro. Несмотря на сложности со сбытом, украинские производители не спешат пересматривать базовые цены. Основным инструментом продаж остаются акционные предложения – иногда скидки достигают 25%. В то же время, европейский сыр также все чаще продается в супермаркетах со скидками.

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По словам аналитиков, спрос на импортный сыр в Украине только растет и даже укрепление курса евро пока не влияет на сокращение его объемов на рынке.

По данным "Минфина", средняя цена за килограмм традиционного сыра "Комо" (жирность 50%) в популярных торговых сетях сейчас составляет 546,83 грн – это примерно на 14 грн больше, чем в мае.

Ранее мы рассказывали, что украинцы предупреждают о нехватке некоторых популярных продуктов.

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