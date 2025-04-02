Украинским водителям придется повторно сдавать экзамены при замене водительских прав: кого касается
В Украине водителям, которые впервые получают удостоверение, выдается временный документ сроком на два года. По истечении этого периода его нужно обменять на постоянное.
Однако не все имеют такую возможность – в определенных ситуациях придется повторно сдавать экзамены. Об этом рассказывает сайт "Твоя Машина".
Так, в Главном сервисном центре МВД Украины отмечают, что водителям, которые в течение двух лет пользования временным удостоверением трижды или более нарушили ПДД, придется повторно сдавать экзамены. В таком случае они теряют возможность автоматического обмена документа и обязаны снова пройти теоретический и практический экзамены.
Как подготовиться к повторному сдаче экзаменов?
- Зарегистрироваться в системе Е-запись.
- Подготовить необходимые документы:
- паспорт или ID-карту;
- идентификационный код;
- действующее водительское удостоверение;
- медицинскую справку.
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Стоимость экзаменов:
- теоретический – 250 грн;
- практический – 420 грн.
После успешной сдачи экзаменов водителю выдается постоянное удостоверение со сроком действия 30 лет.
Если в течение двух лет действия временного удостоверения:
- допущено не более двух административных нарушений ПДД,
- отсутствуют уголовные правонарушения,
то обмен документа происходит без необходимости повторной сдачи экзаменов.
Как заменить водительское удостоверение?
Оформить обмен можно:
- в сервисном центре МВД;
- онлайн через электронный кабинет водителя;
- с помощью мобильного приложения Действие.
Необходимые документы:
- паспорт,
- идентификационный код,
- действующее водительское удостоверение,
- медицинская справка (не обязательна в период военного положения).
Стоимость услуги составляет около 572 грн.
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