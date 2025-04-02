Украинским водителям придется повторно сдавать экзамены при замене водительских прав: кого касается

В Украине водителям, которые впервые получают удостоверение, выдается временный документ сроком на два года. По истечении этого периода его нужно обменять на постоянное.

Однако не все имеют такую возможность – в определенных ситуациях придется повторно сдавать экзамены. Об этом рассказывает сайт "Твоя Машина".

Так, в Главном сервисном центре МВД Украины отмечают, что водителям, которые в течение двух лет пользования временным удостоверением трижды или более нарушили ПДД, придется повторно сдавать экзамены. В таком случае они теряют возможность автоматического обмена документа и обязаны снова пройти теоретический и практический экзамены.

Как подготовиться к повторному сдаче экзаменов?

Зарегистрироваться в системе Е-запись. Подготовить необходимые документы:

паспорт или ID-карту;

идентификационный код;

действующее водительское удостоверение;

медицинскую справку.

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Стоимость экзаменов:

теоретический – 250 грн;

практический – 420 грн.

После успешной сдачи экзаменов водителю выдается постоянное удостоверение со сроком действия 30 лет.

Если в течение двух лет действия временного удостоверения:

допущено не более двух административных нарушений ПДД,

отсутствуют уголовные правонарушения,

то обмен документа происходит без необходимости повторной сдачи экзаменов.

Как заменить водительское удостоверение?

Оформить обмен можно:

в сервисном центре МВД;

онлайн через электронный кабинет водителя;

с помощью мобильного приложения Действие.

Необходимые документы:

паспорт,

идентификационный код,

действующее водительское удостоверение,

медицинская справка (не обязательна в период военного положения).

Стоимость услуги составляет около 572 грн.

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