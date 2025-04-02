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Украинским водителям придется повторно сдавать экзамены при замене водительских прав: кого касается

Анастасия Крыщук

Украинским водителям придется повторно сдавать экзамены при замене водительских прав: кого касается
Как заменить водительские права. Источник: sd.ua

В Украине водителям, которые впервые получают удостоверение, выдается временный документ сроком на два года. По истечении этого периода его нужно обменять на постоянное.

Однако не все имеют такую возможность – в определенных ситуациях придется повторно сдавать экзамены. Об этом рассказывает сайт "Твоя Машина".

Так, в Главном сервисном центре МВД Украины отмечают, что водителям, которые в течение двух лет пользования временным удостоверением трижды или более нарушили ПДД, придется повторно сдавать экзамены. В таком случае они теряют возможность автоматического обмена документа и обязаны снова пройти теоретический и практический экзамены.

Как подготовиться к повторному сдаче экзаменов?

  1. Зарегистрироваться в системе Е-запись.
  2. Подготовить необходимые документы:
  • паспорт или ID-карту;
  • идентификационный код;
  • действующее водительское удостоверение;
  • медицинскую справку.

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Стоимость экзаменов:

  • теоретический – 250 грн;
  • практический – 420 грн.

После успешной сдачи экзаменов водителю выдается постоянное удостоверение со сроком действия 30 лет.

Если в течение двух лет действия временного удостоверения:

  • допущено не более двух административных нарушений ПДД,
  • отсутствуют уголовные правонарушения,

то обмен документа происходит без необходимости повторной сдачи экзаменов.

Как заменить водительское удостоверение?

Оформить обмен можно:

  • в сервисном центре МВД;
  • онлайн через электронный кабинет водителя;
  • с помощью мобильного приложения Действие.

Необходимые документы:

  • паспорт,
  • идентификационный код,
  • действующее водительское удостоверение,
  • медицинская справка (не обязательна в период военного положения).

Стоимость услуги составляет около 572 грн.

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