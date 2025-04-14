Украинским водителям выписывают 51 тыс. грн штрафа: за что наказывают на такую внушительную сумму

Управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения в Украине строго карается законом. Размер штрафа за такое нарушение может варьироваться – от 17 000 до 51 000 гривен, в зависимости от степени серьезности правонарушения.

В соответствии с Кодексом Украины об административных правонарушениях (КУоАП), за первое такое нарушение водителю грозит штраф в размере 17 000 гривен. Кроме этого, предусмотрено лишение водительских прав сроком на один год. Об этом пишет OBOZ.UA.

Однако это лишь самое мягкое из возможных наказаний – каждое последующее аналогичное нарушение влечет за собой более жесткие санкции, включая рост штрафа и дополнительные ограничения. В частности:

Если водитель повторно совершил такое правонарушение в течение года, сумма штрафа возрастает до 34 000 гривен.

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Кроме этого, его лишают права управления транспортными средствами сроком на три года. Также предусмотрена возможность конфискации автомобиля.

К тому же в случае повторного управления транспортом в состоянии опьянения в течение года, к нарушителю могут применить административный арест – сроком до 10 суток.

Если же такое правонарушение совершено в третий раз за год, штраф будет достигать уже 51 000 гривен.

Также предусмотрен запрет на управление транспортными средствами сроком на 10 лет, а также принудительное изъятие автомобиля, если он принадлежит нарушителю на праве частной собственности.

Как альтернатива, может быть применено наказание в виде административного ареста на 15 суток с одновременным лишением водительских прав на тот же 10-летний срок и конфискацией личного транспортного средства.

Напомним, ранее патрульный рассказал, каких водителей чаще всего останавливает полиция в Украине.

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