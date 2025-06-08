Украинским водителям выписывают штрафы на 3400 грн за 'неправильные' права: почему это незаконно

В Украине все чаще фиксируют случаи наложения штрафов за управление транспортом с просроченными водительскими удостоверениями. По словам юристов, полиция начала массово составлять постановления в отношении водителей, которые пользуются "временными" правами после завершения срока их действия.

При этом такие действия правоохранителей не соответствуют законодательству, о чем большинство водителей даже не подозревает. Об этом пишет UAportal со ссылкой на SUV News.

Отмечается, что патрульные полицейские, накладывая штрафы за управление с просроченным водительским удостоверением, не принимают во внимание постановление Кабмина №184 от 2 марта 2022 года. Юристы отмечают, что этот нормативный документ четко позволяет пользоваться просроченными удостоверениями во время действия военного положения.

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"Многие водители не знают о своих правах и покорно платят незаконные штрафы", – говорят знатоки права. "Согласно постановлению КМУ, украинцы могут легально ездить с просроченными правами не только во время военного положения, но и еще год после его окончания".

Полицейские нередко оправдывают свои незаконные действия тем, что водитель якобы имел возможность заменить документы, но не сделал этого. Однако такая позиция не имеет никакого юридического обоснования, ведь правительство четко разрешило пользование просроченными удостоверениями независимо от того, была ли возможность их обновить. Эксперты отмечают: особенно возмутительно выглядит ситуация, когда отдельный правоохранитель фактически ставит себя выше закона и решений правительства.

В случае, если патрульные предъявляют водителю претензии из-за просроченного водительского удостоверения, юристы советуют ссылаться на постановление Кабинета Министров №184. Если это не подействует и правоохранители все же составят постановление о нарушении, его стоит обжаловать в судебном порядке. Специалисты отмечают, что в подобных делах суды почти всегда принимают решения в пользу водителей.

Напомним, ранее мы рассказывали, кого из украинских водителей не имеют права штрафовать за езду без прав.

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