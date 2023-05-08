Украинцам будут сообщать о праве на субсидию через Действие и смс

Украинцев в Дія и смс будут информировать о праве на назначение субсидии

Министр социальной политики Украины Оксана Жолнович объявила о намерении усовершенствовать процесс назначения жилищных субсидий в стране. Согласно новым планам, право на получение субсидии для каждого гражданина будет определяться автоматически, и в случае его наличия индивидуально будут уведомлены об этом.

Читайте также: 9 причин, по которым украинцы не смогут получить субсидию

Оксана Жолнович пояснила, что планируется упрощение и цифровизация социальной помощи, изначально сосредоточившись на субсидиях, поскольку эта форма поддержки массовая, охватывая 2,2 миллиона домохозяйств.

Жолнович сообщила, что будет увеличено количество реестров, из которых информация будет передаваться в Пенсионный фонд. Это позволит автоматически определять право человека на субсидию даже до его обращения для назначения такой помощи. С помощью этих реестров будет получена информация о составе семьи, доходах и имущественном положении, на основе которой будет определяться право на субсидию.

Лицо будет иметь возможность самостоятельно решать, нуждается ли оно в жилищной субсидии и подтверждать заявку. Пакет документов также будет формироваться автоматически.

Уведомление о праве на субсидию планируется осуществлять с помощью мобильного приложения "Действие", личного кабинета на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда или через СМС-сообщение.

В первом и втором случае лицо может подать заявку онлайн, а при информировании с помощью СМС нужно будет обратиться в ЦНАП, сервисный центр ПФУ или в уполномоченные местные органы власти для оформления субсидии.

Напомним, ранее в пенсионном фонде назвали категории украинцев, которые могут получить субсидию даже не отвечая одному из условий.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!