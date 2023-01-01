Украинцам дали советы, как платить меньше за воду

Чтобы не было трудно оплачивать коммунальные услуги, особенно за воду, нужно привыкать экономить на ее потреблении. Уменьшить плату за поставку воды можно изменив свои старые привычки.

Специалисты советуют прежде всего установить счетчики: в их отсутствие человек платит за 350 литров воды в сутки за одного человека, хотя на самом деле тратит до 150 литров. Есть еще несколько способов сократить коммунальные платежки.

В среднем один человек тратит от 200 ведер воды в месяц. Что интересно, 4% из использованных литров мы тратим на питье и приготовление пищи. Остальные же тратим эту стирку, мытье посуды, ванные процедуры и туалет.

Так что можно значительно экономить, если во время чистки зубов или во время бритья закрывать кран, чтобы вода не текла постоянно. Таким образом, удастся сэкономить до 45 литров воды за 5 минут.

Экономить можно и во время мытья посуды. Его не обязательно мыть и полоскать под проточной водой, для этого можно использовать глубокую миску.

Эксперты по экономии также сообщили, что стоит отказываться от приема ванны, предпочитая душу. И время пребывания под душем тоже следует сократить, особенно, если в воду нагревает бойлер. Тогда вы можете сэкономить и на электричестве. Во время душа тратится приблизительно 100 л воды, когда для приема ванной нужно воды вдвое больше. В течение месяца можно сэкономить до 500 литров воды.

В туалете смывать можно с ведра, потому что за одно смывание тратится до 10 литров воды. А если смывать с ковшика, то вы сэкономите и на канализации, если нет центральной, а приходится пользоваться услугами ассенизатора.

Также есть следующие способы экономии воды:

Сантехника должна быть исправна, чтобы краны не прокапывали и не протекали.

На унитазе следует установить бачок, имеющий два режима слива.

В ванной и на кухне следует установить смесители и рассеиватели-аэраторы.

Посудомоечную и стиральную машины нужно загружать по максимуму.

Для мытья овощей и фруктов пользуйтесь миской.

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