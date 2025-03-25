Украинцам грозят штрафы за "неправильные" паспорта: кого касается
Граждане Украины обязаны обновлять фотографии в паспорте-книжечке при достижении 25 и 45 лет, чтобы фото соответствовало их возрасту. На эту процедуру отводится один месяц, и она является обязательной. Если своевременно не вклеить новое фото или не заменить паспорт на современный документ, он утратит силу, а это может повлечь штраф в размере от 17 до 51 грн.
В Госмиграционной службе объяснили, что паспорт в форме книжечки является бессрочным. Поэтому обязательного обмена на ID-карту не предусмотрено. Об этом пишет OBOZ.UA.
Если же владелец паспорта не обновил фотографию в течение месяца после достижения 25 или 45 лет, документ в форме книжечки подлежит обязательному обмену на ID-карту.
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Кроме того, ID-карта выдается во всех ситуациях, когда необходимо заменить паспорт образца 1994 года, в частности в случаях:
- потери;
- воровство;
- порча;
- смены фамилии или других данных владельца документа.
Какой штраф за просроченный паспорт
Вместе с тем, если своевременно не обновить фото в паспорте старого образца или не заменить его на современный документ, он теряет силу. В соответствии со статьей 197 Кодекса Украины об административных правонарушениях, использование недействительного паспорта предусматривает ответственность:
- на первый раз – предупреждение;
- в случае повторного нарушения в течение года – штраф от 17 до 51 грн.
Напомним, ранее мы рассказывали, что с 1 января в Украине подорожала процедура оформления паспортов.
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