Украинцам могут доначислить до 4 000 грн за свет: кого коснется

Некоторым украинцам придется заплатить дополнительные средства за свет. Так, кроме оплаты за потребленную электроэнергию, гражданам могут выставить еще один счет – почти на 4 тысячи гривен.

Это касается ситуаций, когда потребителям была отключена электроэнергия. Данное ограничение может грозить не только из-за просроченной оплаты, но и по другим основаниям. В некоторых ситуациях восстановление подключения к сети ляжет на плечи самих потребителей и будет стоить 3 950 гривен. Об этом пишет сайт "На пенсии".

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В каких обстоятельствах потребителям могут отключить электроэнергию

Как отмечается, в 2025 году электроснабжение могут прекратить в следующих случаях:

если потребитель не допускает работников к счетчикам для проведения проверки;

в случае окончания срока действия, расторжения или отсутствия заключенного договора между потребителем и оператором системы распределения или поставщиком электроэнергии.

Восстановление подачи электроэнергии может длиться от трех до пяти дней. Чтобы не сталкиваться с дополнительными расходами и неудобствами, специалисты советуют вовремя соблюдать все необходимые условия.

Напомним, ранее мы рассказывали, что тарифы на коммунальные услуги могут измениться.

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