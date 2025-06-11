Украинцам объяснили, чем отличаются трудовой стаж от страхового

Многим до сих пор сложно отличить трудовой стаж от страхового. Несмотря на схожесть, между этими понятиями существует важная разница, которую необходимо понимать.

Весь трудовой стаж, который был приобретен до 2004 года, приравнивается к страховому. Об этом сообщает UAportal со ссылкой на издание "На пенсии".

В трудовой стаж входят такие периоды:

обучение на дневной форме;

военная служба;

предпринимательство;

период, когда лицо получало пособие по безработице и тому подобное.

Чтобы подтвердить наличие этого стажа, необходимо предоставить соответствующие документы. Однако трудовой стаж могут не учесть, если в трудовой книжке обнаружены определенные неточности.

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"Такой стаж можно подтвердить справкой с места работы или архивными документами. В крайнем случае, стаж до 2004 года можно подтвердить даже показаниями свидетелей. Это если никакие документы не сохранились. Тогда нужно иметь не менее двух свидетелей, которые бы имели документы о своей работе в то же время вместе с вами", – отметил эксперт по пенсионным вопросам Сергей Коробкин.

Страховой стаж засчитывают, начиная с января 2004 года. В этот период включается время, в течение которого человек подлежал общеобязательному пенсионному страхованию, то есть за него ежемесячно уплачивались соответствующие взносы.

Речь идет о едином социальном взносе (ЕСВ), который работодатель платит за своего наемного работника.

Напомним, ранее мы рассказывали, как страховой стаж влияет на размер пенсии.

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