Украинцам объяснили, что делать, если в ПФУ не назначают пенсию досрочно

В Украине часть граждан вправе выйти на пенсию досрочно. Таким лицам не нужно ждать наступления пенсионного возраста, который сейчас составляет 60 лет.

Впрочем, некоторым украинским могут отказать в назначении пенсии досрочно. Об этом сообщает "На пенсии" со ссылкой на ситуацию жителя Киевской области.

"Пенсионный фонд отказывает в досрочном назначении пенсии по принадлежности к четвертой категории чернобыльцев из-за отсутствия справки о проживании на территории усиленного радиологического контроля в 1980-1990-х годах. Записи в трудовой книжке о работе в этой зоне не считают основанием для досрочной пенсии в 58, 5 лет при наличии 34 лет стажа. Что делать?" – спросил мужчина.

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Знатоки отмечают, что в таком случае в органы ПФУ необходимо предоставить документы. В частности, записи в трудовой книжке за период работы можно подтвердить справкой предприятия с информацией о том, что оно территориально находилось в зоне усиленного радиологического контроля.

Таким образом, лицо сможет подтвердить основания для назначения пенсионных выплат досрочно.

Напомним, у некоторых украинцев будет большая пенсия. Однако это касается работающих граждан. Больше о накопительной пенсионной системе и двойных выплатах, читайте в материале UAportal.

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