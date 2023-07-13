Украинцам объяснили, действительно ли можно избежать мобилизации из-за религиозных убеждений

В Украине идет военное положение и общая мобилизация, поэтому мужчин в возрасте от 18 до 60 лет могут призвать на службу. В то же время верующие определенных конфессий не могут брать оружие в руки из-за религиозных убеждений.

Несмотря на это, верующие все равно подлежат всеобщей мобилизации, однако с рядом важных особенностей. Об этом сообщает РБК-Украина.

Отмечается, что к перечню религий, запрещающих держать в руках оружие, относятся:

Адвентисты-реформисты

Адвентисты седьмого дня

Евангельские христиане

Евангельские христиане-баптисты

Страдатели

Свидетели Иеговы

Харизматические христианские церкви и церкви, приравненные к ним в соответствии с зарегистрированными уставами

Христиане веры евангельской и церкви, приравненные к ним согласно зарегистрированным уставам

Общество Сознания Кришны

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Согласно действующему законодательству, никто не может быть освобожден от обязанностей перед государством по мотивам религиозных убеждений. Впрочем, если исполнение воинской обязанности противоречит религиозным убеждениям гражданина, он может пройти альтернативную (невоенную) службу.

Речь идет об исполнении долга перед обществом без военной подготовки и использования оружия. Срок такой службы больше срочной в полтора раза.

Верующим нужно написать соответствующее письмо в военкомат и попросить выполнять военную обязанность в форме альтернативной службы. Для этого необходимо предоставить документ, который подтвердит принадлежность к определенной религиозной организации.

Такое право имеют только верующие, принадлежащие к официальным и действующим согласно законодательству Украины религиозным организациям.

Напомним, Кабмин утвердил обновленный Порядок бронирования военнообязанных во время действия военного положения. Соответствующим постановлением Кабинет Министров определил критерии для отнесения предприятий к перечню критических для бронирования сотрудников от мобилизации.

Повестку могут вручить уполномоченные должностные лица в любом месте, не запрещенном законодательством Украины. Ее не обязательно можно получить от представителя территориального центра комплектования и социальной поддержки.

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