Украинцам объяснили, как индексация пенсий повлияет на субсидии

В Украине ряд граждан имеют право на оформление государственной помощи для оплаты коммунальных услуг. На назначение и размер субсидии оказывают влияние доходы членов домохозяйства.

В марте и апреле значительная часть пенсионеров увеличила пенсионные выплаты. Объемы именно этих пенсий будут учтены при назначении субсидии.

Таким образом, при переназначении субсидиарных выплат с мая на неотопительный сезон в доходах будет учтен размер пенсии после индексации.

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В случае увеличения доходов сумма субсидии будет уменьшаться. Исключают случаи, когда у граждан меняются другие жизненные обстоятельства, или растут расходы на коммунальные платежи из-за увеличения тарифов.

Напомним, ранее в пенсионном фонде назвали категории украинцев, которые могут получить субсидию даже не отвечая одному из условий.

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