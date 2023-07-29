Украинцам объяснили, как не потерять соцвыплаты с 1 августа

С 1 августа начнет действовать новый порядок предоставления денежной помощи ВПЛ. Поэтому ряд переселенцев может потерять выплаты.

Об этом сообщили в Министерстве социальной политики Украины. В ведомстве также объяснили, что необходимо, чтобы не потерять финансовую помощь.

Отмечается, что с 1 августа будут проходить проверки имущественного положения переселенцев. Выплат будут лишать в случае:

пребывание за границей более 45 дней без уважительных причин;

покупки транспорта или недвижимости более чем на 100 тыс. гривен;

наличие депозита в банке суммой более 100 тысяч гривен;

приобретение валюты более чем на 100 тысяч гривен;

нахождение в местах лишения свободы;

жилье расположено в области, где уже не ведутся активные боевые действия и нет оккупации.

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В то же время выплаты не будут лишать граждан в случае:

служебной командировки или стажировки;

лечение и реабилитации;

ухода за больным ребенком и по другим причинам, связанным с оздоровлением;

выезда за границу из-за смерти родных;

ухода за границей за тяжелобольными родными.

Также помощь не прекратят выплачивать из-за юридических моментов, которые не позволили переселенцу вернуться в Украину. Все уважительные причины должны быть подкреплены документами.

Предлагаем узнать, как украинцы, понесшие убытки от войны, могут получить финансовую помощь от французской неправительственной гуманитарной организации ACTED.

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