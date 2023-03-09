Украинцам объяснили, каким будет налог на жилье в 2023 году

Ежегодно украинцы платят налог на недвижимость за истекший налоговый период. Ставки налога устанавливаются местными органами власти.

Однако они не должны превышать 1,5% размера минимальной зарплаты, установленной законом на 1 января отчетного года, за 1 квадратный метр. Об этом сообщает "На пенсии".

Отмечается, что минимальная зарплата на 1 января 2022 года составила 6500 гривен. Следовательно, предельный размер ставок налога за отчетный 2022 год не должен превышать 97,50 гривны за 1 квадратный метр.

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Этот налог должны платить владельцы недвижимости при условии, что:

здание, если его площадь составляет более 120 кв. метров;

квартира, если ее площадь – более 60 кв. метров;

квартира и здание, если их общая площадь превышает 180 кв. метров.

В условиях военного положения от уплаты налога на недвижимость освобождаются собственники, чье имущество:

расположена на территории, где были или до сих пор есть боевые действия;

расположена на временно оккупированных территориях;

была повреждена и стала непригодной для жизни из-за боевых действий.

Напомним, ранее мы писали о том, что в 2023 году изменились правила выплаты льгот по оплате коммунальных услуг.

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