Украинцам объяснили, кто и как может оформить польскую пенсию

Многие украинцы из-за войны были вынуждены выехать в Польшу и временно поселиться там. Однако некоторые граждане могут оформить польские пенсии.

Для этого нужно удовлетворять ряду требований. Об этом сообщает finance.

Еще в 2012 году Польша и Украина подписали соглашение о социальном обеспечении. При соблюдении определенных условий украинцы имеют право на получение минимальной пенсии в Польше, в частности:

последнее место работы – в Польше, при официальном трудоустройстве;

лицо работало по трудовому договору (umowa o pracę) или по договору доверенности (umowa zlecenie);

лицу не менее 60 лет (для женщин) или 65 (для мужчин);

минимальный трудовой стаж: 20 лет для женщин и 25 – для мужчин;

общий стаж включает сумму лет работы в Польше и в Украине (минимального стажа по работе в каждой из стран в этом случае нет);

лицо проживает в Польше.

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Сейчас в Польше минимальная пенсия составляет 1445,48 злотых в месяц (около 12400 гривен). Для оформления выплат нужно обратиться в ZUS по месту жительства и предоставить оригиналы:

паспорта;

номера PESEL;

карты быта;

регистрационного номера карты налогоплательщика;

документов о трудовом стаже (трудовая книга, справка, диплом, военный билет).

Напомним, ранее Правительство приняло решение о выплате украинцам пенсий даже при отсутствии стажа. Это коснется некоторых категорий пенсионеров.

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