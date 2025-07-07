Украинцам пересчитают пенсии в июле: у кого вырастут выплаты и на сколько

В июле в Украине будет проведен перерасчет пенсий для лиц, которые достигли определенных возрастных границ и имеют право на дополнительные выплаты. Это касается граждан, которым исполнилось 65, 70, 75 и 80 лет.

В сообщении Пенсионного фонда указано, что, согласно разъяснениям Леси Неклес, начальника Главного управления Пенсионного фонда Украины в Волынской области, перерасчет пенсий для лиц в возрасте 65, 70, 75 и 80 лет осуществляется ежемесячно. Об этом пишет OBOZ.UA.

Кому такую доплату не начислят

Перерасчет не осуществляется для лиц, достигших 65 лет, при следующих условиях:

если пенсионер продолжает работать;

если у пенсионера недостаточный страховой стаж (менее 35 лет для мужчин и менее 30 лет для женщин);

если пенсия по возрасту превышает 3 200 грн.

Пенсионеры, которые продолжают работать, получают перерасчет пенсии с учетом нового уровня минимальной заработной платы только после того, как прекратят свою трудовую деятельность или закроют бизнес.

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Компенсационная выплата для пенсионеров, достигших 70, 75 и 80 лет, предоставляется с даты приобретения соответствующего возраста. Однако лицам, чья пенсия превышает 10 340,35 грн, эта выплата не назначается. Пенсии для лиц, достигших 65, 70, 75 и 80 лет, пересчитываются автоматически, без необходимости обращаться лично.

Речь идет о таких суммах:

до 570 грн – для лиц старше 80 лет;

до 456 грн – для людей от 75 до 80 лет;

до 300 грн – для лиц в возрасте от 70 до 75 лет.

Всего в Украине пенсии получают 10 млн 331 тыс. человек. Из них около 7,5 млн граждан получают пенсию по возрасту, остальные – это спецпенсионеры, лица с пенсиями по инвалидности, в случае потери кормильца и тому подобное. Самые высокие пенсии (так называемые пожизненные денежные содержания) получают судьи. В среднем их выплаты превышают 108 тыс. грн.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине вырастет минимальная пенсия.

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