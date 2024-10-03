Украинцам пересчитают платежку за доставку газа: сколько придется платить ежемесячно

С 2025 года в Украине пересчитают тариф на доставку газа для всех потребителей. Хотя сам тариф на доставку не изменился, в счете также будут учитывать объемы потребленного газа за газовый год, который завершился в сентябре 2024 года.

Согласно публикации ГазПравда, своевременная передача показаний газового счетчика чрезвычайно важна, особенно в начале октября. Это связано с тем, что сентябрь служит концом газового года. От объема потребления, который будет зафиксирован с 1 октября 2023 года по 30 сентября 2024 года, будет зависеть стоимость доставки голубого топлива в 2025 году.

Следовательно, важно проверить, чтобы в статистику потребления газа попали только достоверные данные о реально использованном топливе. Тарифы на газоснабжение во время войны останутся неизменными. Они могут отличаться в зависимости от конкретного оператора газораспределительной сети, которую можно найти на веб-сайте вашей компании. Однако неизменность тарифа не гарантирует, что общая сумма платежа останется такой же.

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Кроме тарифа, важную роль играет и объем потребления. Суммарные объемы газа, потребленные в течение прошлого газового года, делятся на 12 месяцев, а полученное значение умножают на тариф. Если объемы потребления выросли, соответственно, потребуется больше средств на доставку газа.

Цена на транспортировку газа в Украине варьируется от 0,38 до 2,39 гривен за кубометр и зависит от конкретного региона. Если потребителей больше, то тариф становится ниже, поскольку расходы на содержание газовой инфраструктуры распределяются среди большего количества людей.

К примеру, в Киеве большое количество потребителей, поэтому расходы на поддержку газовой инфраструктуры распределяются среди многих людей. Вследствие этого тариф является относительно низким.

Напомним, ранее мы рассказывали, какой будет стоимость голубого топлива с 1 октября.

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