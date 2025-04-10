Украинцам придется платить налоги даже с перевода в 1 гривну: какие изменения ожидают с 1 мая

Даже перевод на сумму 1 гривна может стать основанием для уплаты налогов в Украине. Обязанность налогообложения касается не только официальных доходов, таких как заработная плата, но и денежных переводов от других лиц.

По словам налоговой службы, даже 1 гривна, поступающая на счет украинца от другого физического лица, считается доходом. Об этом сообщает UAportal со ссылкой на "Телеграф".

"Физическое лицо, которое в течение календарного года получает доход за предоставление услуг от другого физического лица обязано включить сумму таких доходов в общее годовое налогообложение доходов и подать годовую налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах по результатам отчетного налогового года", – отмечают в налоговой.

Также необходимо будет платить налоги в госбюджет по следующим ставкам:

18% – налог на доходы физических лиц (НДФЛ);

5% – военный сбор (за 2024 год он составляет – 1,5%).

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При этом закон позволяет не облагать налогом денежные переводы, которые поступают от родственников первой или второй степени родства. К этой категории относятся: жена или муж, дети, родители, дедушка и бабушка, внуки, братья и сестры.

Впрочем, налог в таком случае не взимается, если средства получены в виде подарка или наследства. Как подчеркивает Председатель финансового комитета Верховной Рады Украины Даниил Гетманцев, это не является новой нормой с 1 мая – такие положения действуют уже много лет.

"То есть сам по себе платеж не является основанием для декларирования и налогообложения, если он не является доходом лица не от налогового агента (предпринимателя). А если является доходом, то да, подлежит, лет уже с 25. Не знаю кто и зачем накручивает людей, кто там дает комменты и зачем, но эту измену также убрали", – отметил он.

Как объясняет Гетманцев, налогом также не облагаются средства, которые были переданы в форме займа. Иными словами, эти деньги подлежат возврату лицу, которое их предоставило.

Напомним, в Украине были введены новые правила уплаты налогов.

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