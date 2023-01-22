Украинцам рассказали, кто может официально не платить за поставку газа

Кто может не платить за доставку газа

Украинцы ежемесячно получают две платежки за газ: за использованный по счетчику и за доставку газа в жилье. Плата за доставку газа рассчитывается индивидуально каждому домохозяйству. При этом за основу берутся тарифы облгазов, отличающиеся в разных регионах Украины.

В январе суммы в платежках за абонплату газа для некоторых пользователей увеличились вдвое.

Сумма абонплаты рассчитывается индивидуально для каждого потребителя исходя из объемов потребленного газа за предыдущий расчетный год (с 1 октября 2021 по 30 сентября 2022). Если за этот период семья израсходовала газа меньше, чем в предыдущем газовом сезоне, то платить за распределение газа нужно меньше. Соответственно, при большем потреблении газа – абонплата тоже будет больше.

Если потребитель не пользовался газом в течение года, но подключен к трубе, он все равно должен оплачивать услугу доставки газа.

Чтобы прекратили начислять абонплату за доставку газа, трубу нужно полностью отрезать, задокументировать этот факт и передать документы в местный облгаз.

Для клиентов с нулевым потреблением, а также для тех, кто пользовался газом менее 9 месяцев, НКРЭКУ ввела минимальный платеж за доставку рассчитываемого газа исходя из действующих норм потребления газа и зависит от имеющихся газовых устройств в доме:

Если потребитель пользуется только газовой плитой, его заказанная мощность установлена на уровне 39 кубометров в год;

Для потребителей с газовой плитой и колонкой минимальная заказанная мощность составляет 126 кубометров;

Для потребителей, использующих отопительный газовый котел – 314 кубических метров.

Доставку газа все равно нужно оплачивать, даже если объект газопотребления или внутридомовая система газоснабжения были повреждены. До тех пор пока газовики не исправят неполадку, после этого потребителям произведут перерасчет.

Напомним, ранее газоснабжающие компании обнародовали тарифы на газ в 2023 году.

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