Українцям розповіли, хто може офіційно не платити за постачання газу

Українці щомісяця отримують дві платіжки за газ: за використаний згідно з лічильником та за доставку газу до житла. Плата за доставку газу розраховується індивідуально кожному домогосподарству. При цьому за основу беруться тарифи облгазів, що відрізняються у різних регіонах України.

У січні суми у платіжках за абонплату газу для деяких користувачів збільшилися вдвічі.

Сума абонплати розраховується індивідуально для кожного споживача, виходячи з обсягів спожитого газу за попередній розрахунковий рік (з 1 жовтня 2021 року по 30 вересня 2022 року). Якщо за цей період сім'я витратила газу менше, ніж у попередньому газовому сезоні, то платити за розподіл газу треба менше. Відповідно, при більшому споживанні газу – абонплата теж буде більшою.

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Якщо споживач не користувався газом протягом року, але підключений до труби, він все одно має оплачувати послугу доставки газу.

Для того, щоб припинили нараховувати абонплату за доставку газу, трубу потрібно повністю відрізати, задокументувати цей факт та передати документи у місцевий облгаз.

Для клієнтів із нульовим споживанням, а також для тих, хто користувався газом менше ніж 9 місяців, НКРЕКУ запровадила мінімальний платіж за доставку газу, який розраховується, виходячи з чинних норм споживання газу та залежить від наявних газових пристроїв в будинку:

Якщо споживач користується лише газовою плитою, його замовлена потужність встановлена лише на рівні 39 кубометрів на рік;

Для споживачів із газовою плитою та колонкою мінімальна замовлена потужність становить 126 кубометрів;

Для споживачів, які використовують опалювальний газовий котел – 314 кубічних метрів.

Доставку газу все одно потрібно оплачувати, навіть якщо об'єкт газоспоживання або внутрішньобудинкова система газопостачання були пошкоджені. До тих пір, поки газовики не виправлять неполадку, після цього споживачам зроблять перерахунок.

Нагадаємо, раніше газопостачальні компанії оприлюднили тарифи на газ у 2023 році.

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