Стали відомі тарифи на газ у 2023 році: газопостачальні компанії оприлюднили ціни

У січні 2023 року ціна газу для населення в Україні залишиться стабільною, порівняно з груднем 2022 року. У першому місяці нового року вартість блакитного палива для побутових споживачів коливається у різних постачальників у межах від 7,70 до 9,99 гривні.

Ціни на січень оприлюднили 9 компаній, які постачатимуть газ побутовим споживачам. Про це пише портал "На пенсії".

Найнижчі тарифи у компаній "Еру Людям" – 7,70 грн за куб та "Енерджі Трейд Груп" – 7,799 грн за куб. Низькими цінами також поділилися:

7,96 грн за куб пропонує Газопостачальна компанія "Нафтогаз України";

7,98 грн за куб – "Прикарпат Енерго Трейд";

7,99 грн за куб – "Полтавагаз Збут".

Ціна газу ще у чотирьох постачальників коливається від 8,20 до 9,99 грн за кубометр.

Відео дня

Клієнти Газопостачальної компанії "Нафтогаз України" отримають газ за гарантованою ціною 7,96 грн за кубометр.

Нагадаємо, що з 1 січня в Україні можуть збільшити тарифи на передачу електричної енергії та диспетчерське (оперативно-технологічне) управління. Таке рішення раніше анонсували в "Укренерго".

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