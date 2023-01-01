Стали известны тарифы на газ в 2023 году: газоснабжающие компании обнародовали цены

В январе 2023 года цена газа для населения в Украине останется стабильной по сравнению с декабрем 2022 года. В первом месяце нового года стоимость голубого топлива для бытовых потребителей колеблется у разных поставщиков в пределах от 7,70 до 9,99 грн.

Цены на январь обнародовали 9 компаний, которые будут снабжать газ бытовым потребителям. Об этом пишет портал "На пенсии".

Самые низкие тарифы у компаний "Эру Людям" – 7,70 грн за куб и "Энерджи Трейд Груп" – 7,799 грн за куб. Низкие цены также поделились:

7,98 грн за куб – "Прикарпат Энерго Трейд";

7,99 грн за куб – "Полтавагаз Сбыт".

Цена газа еще у четырех поставщиков колеблется от 8,20 до 9,99 грн. за кубометр.

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Клиенты Газоснабжающей компании "Нефтегаз Украины" получат газ по гарантированной цене 7,96 грн за кубометр.

Напомним, с 1 января в Украине могут увеличить тарифы на передачу электрической энергии и диспетчерское (оперативно-технологическое) управление. Такое решение ранее анонсировали в "Укрэнерго".

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