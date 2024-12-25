Украинцам рассказали, почему 'тысяча Зеленского' может не поступать на карточку

С 1 декабря в Украине стартовала новая государственная программа зимней поддержки, которая предусматривает выплату каждому гражданину 1 000 гривен. В то же время некоторые украинцы сообщают о проблемах с получением средств после подачи заявки.

На обработку заявки, поданной через платформу "Дія", отводится до 10 дней. Однако, если средства не поступили, рекомендуется повторно проверить корректность внесенных данных. Об этом пишет "24 Канал".

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Попытайтесь выполнить следующий алгоритм действий:

Проверьте корректность данных: убедитесь, что все данные в заявке внесены правильно, особенно обратите внимание на данные в приложении "Дія". Обратитесь к технической поддержке "Дія": специалисты службы поддержки смогут помочь определить причину задержки выплат. Обновите приложение "Дія": использование старой версии приложения может привести к техническим сбоям и задержкам. Проверьте банковскую карту: убедитесь, что карта "Национального кэшбэка" правильно привязана к приложению.

Кто может получить "тысячу Зеленского" в банке

Граждане, которые по религиозным причинам отказались от получения идентификационного кода, лица старше 65 лет, а также опекуны или официальные представители детей, не достигших совершеннолетия, имеют возможность получить государственную помощь в размере 1 000 гривен через банк.

Напомним, ранее мы рассказывали, в каких магазинах можно потратить средства с карты "Нацкешбека".

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