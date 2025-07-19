Украинцам со средней зарплатой 'не светит' даже средняя пенсия: на какие выплаты можно рассчитывать

В Украине, согласно текущим нормам, даже при наличии 35 лет стажа и среднего уровня заработка, пенсия все равно окажется ниже среднего показателя. Для того чтобы иметь возможность получать выплаты в размере 10 тысяч гривен, нужно осуществлять взносы с зарплаты в 38,3 тысячи гривен.

По состоянию на май 2025 года средняя зарплата в Украине, по данным ПФУ, составляет 20,3 тысячи гривен, пишет OBOZ.UA. Таким образом, украинец с таким уровнем дохода, который работал в течение 35 лет, может рассчитывать на пенсию в размере 5269,9 грн, что меньше среднего уровня пенсии по стране (6410,1 грн).

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Лицо, получающее минимальную зарплату в Украине, может рассчитывать на пенсию в размере 2361 гривны (минимальная). Для того чтобы иметь право на пенсию в 10 тысяч гривен, нужно иметь зарплату, которая в 1,89 раз превышает минимальную, что на данный момент составляет 38,3 тысячи гривен.

Пенсия в 11 тыс. грн – зарплата должна быть на уровне 42,2 тыс. грн

Пенсия в 12 тыс. грн – зарплата должна быть на уровне 46 тыс. грн

Пенсия в 13 тыс. грн – зарплата должна быть на уровне 49,9 тыс. грн

Пенсия в 14 тыс. грн – зарплата должна быть на уровне 53,79 тыс. грн

Пенсия в 15 тыс. грн – зарплата должна быть на уровне 57,65 тыс. грн

Напомним, что в Украине размер пенсии определяется тремя факторами: стажем, величиной собственной зарплаты и средним доходом по стране. При исчислении пенсии соотношение личной зарплаты к средней умножается на количество лет стажа и на 1%. Далее полученную сумму умножают на среднюю зарплату в Украине за последние три года.

По данным ПФУ, средний размер пенсии в Украине составляет 6410,1 гривны. Однако большинство пенсионеров получает значительно меньшие выплаты: до 4 тысяч гривен получают 3 623 145 человек (35,3% от общего количества пенсионеров), а до 5 тысяч гривен – 5 724 553 человек (55,8% от всех пенсионеров).

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине вырастет минимальная пенсия.

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