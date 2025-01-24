Украинцам станет значительно труднее выйти на пенсию: к чему следует готовиться

На данный момент украинцы имеют возможность выходить на пенсию в 60, 63 или 65 лет. В этом году пенсионный возраст останется неизменным. Однако изменятся требования к страховому стажу.

Так, требования к количеству стажа, необходимого для выхода на пенсию, были повышены. Об этом сообщает "24 Канал" со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

На 2025 год установлены следующие минимальные требования к страховому стажу:

для выхода на пенсию в 60 лет необходимо иметь не менее 32 лет страхового стажа;

для пенсии в 63 года необходимо приобрести минимум 22 года стажа;

в 65 лет достаточно иметь 15 лет страхового стажа.

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"Начиная с 1 января 2028 года, при наличии 40 и более календарных лет страхового стажа, пенсия по возрасту назначается независимо от возраста", – отмечается в сообщении ПФУ.

Стоит заметить, что требования к минимальному стажу для выхода на пенсию в 60 и 63 года будут ежегодно повышаться до 2028 года.

Ранее мы рассказывали, что пенсию с 2025 года будут начислять по новым правилам.

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