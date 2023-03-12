Украинцам в марте придется пережить еще 5 магнитных бурь: когда ожидать плохое самочувствие

В скором времени метеозависимые украинцы могут почувствовать ухудшение состояния здоровья. Это связано с геомагнитными колебаниями, которые ожидаются начиная с 19 марта.

По данным Центра предсказания космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований США, магнитные бури прогнозируются 19, с 24 по 26 и 31 марта.

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Расписание солнечных штормов:

19 марта - средняя магнитная буря,

24 марта – слабая магнитная буря,

25 марта – средняя магнитная буря,

26 марта – мощная магнитная буря,

31 марта – средняя магнитная буря.

У большинства метеозависимых людей во время магнитных бурь наблюдаются перепады настроения, недомогания и проблемы со сном. Люди становятся рассеянными, конфликтными, беспокойными. Особенно тяжело этот период переносят люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, вегетососудистой дистонией, с избыточным весом.

Чтобы уменьшить негативное влияние магнитной бури на организм, лучше ограничить интенсивные физические нагрузки, отдыхать больше, соблюдать здоровое питание, пить больше воды. В преддверии магнитной бури лучше не переутомляться, проводить не менее 1 часа в день на свежем воздухе. Употреблять рекомендовано легкую пищу, ограничить курение, алкогольные напитки. Лучше хорошо высыпаться, делать легкую утреннюю гимнастику.

Рекомендуется не поддаваться стрессам, избегать конфликтных ситуаций, ограничить поездки за рулем. Не следует заниматься тяжелой физической работой, следует отказаться от вредной пищи. Также важно сохранять спокойствие и не преувеличивать влияние магнитной бури на организм.

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