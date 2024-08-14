Украинцам за границей не обменяют водительские права, если они не обновили данные в 'Оберег': подробности

Кабинет Министров Украины принял решение, ограничивающее возможность получения или обмена водительских удостоверений для мужчин, которые находятся за границей и не выполнили требования закона об обновлении военно-учетных данных. Это нововведение является частью мер по усилению мобилизации в условиях военного положения.

Согласно принятому решению, мужчины, находящиеся за пределами Украины, не смогут получить новое водительское удостоверение, обменять его или получить его вместо утраченного или похищенного. Это касается тех, кто не обновил свои военно-учетные данные в Едином государственном реестре призывников, сообщает Судебно-юридическая газета.

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Важно отметить, что эти ограничения будут действовать в период военного положения и в течение трех месяцев после его завершения. Во время этого периода подразделения ГП "Документ", расположенные за границей, будут продолжать предоставлять услуги по обмену водительских удостоверений и регистрации транспортных средств, но эти услуги не будут доступны для мужчин, которые не выполнили военно-учетные требования.

Кроме того, водительские удостоверения и свидетельства о регистрации транспортных средств, заказанные через электронные сервисы МВД или портал "Действие", не будут пересылаться в международных почтовых отправлениях мужчинам от 18 до 60 лет, если их военно-учетные данные не обновлены.

Таким образом, новые правила Кабмина ставят дополнительные условия для находящихся за рубежом мужчин. Выполнение требований по обновлению военно-учетных данных становится обязательным условием получения важных административных услуг, включая выдачу и обмен водительских удостоверений.

Напомним, ранее Комитет по нацбезопасности поддержал запрет на мобилизацию мужчин до 25 лет.

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