Украинцев будут чаще увольнять, чем нанимать: кто рискует остаться без работы

В ближайшее время украинский рынок труда вряд ли претерпит существенные изменения: в основных секторах экономики не следует ожидать ни резкого роста вакансий, ни значительного увеличения увольнений. Однако компании, планирующие корректировать свою численность работников, все же существуют.

К сожалению, их планы выглядят преимущественно пессимистично: увольнений будет значительно больше, чем новых наймов, практически во всех ключевых отраслях. Об этом пишет OBOZ.UA.

Согласно результатам последнего опроса НБУ, среди промышленных предприятий:

78% будут сохранять текущую численность работников;

8% планируют новые наймы;

14% будут проводить увольнения, что почти вдвое больше, чем те, кто готов расширять штат.

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Среди предприятий в сфере услуг:

81% сохранят существующую численность работников;

4% планируют новые наймы;

15% будут осуществлять увольнение, что почти в четыре раза превышает число тех, кто готов расширять штат.

Среди компаний розничной торговли:

81% сохранят существующую численность работников;

4% планируют принять новых сотрудников;

15% будут проводить сокращение штата, что почти в четыре раза больше, чем количество предприятий, готовых расширять свой персонал.

Строительная сфера стала единственной, где компании, планирующие увеличение штата, преобладают над теми, кто собирается сокращать персонал. Здесь предполагается общее увеличение количества работников: 13% компаний планируют найм новых сотрудников, в то время как только 4% намерены сокращать штат. Остальные 83% предприятий оставят свою численность персонала на текущем уровне.

Напомним, ранее UAportal рассказывал, кому сейчас легче всего и труднее всего найти работу.

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