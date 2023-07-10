Украинцев будут штрафовать за курение вейпа и IQOS: с 11 июля вступает в силу новый антитабачный закон

С 11 июля вступают в силу поправки в антитабачное законодательство, согласно Закону № 1978, расширяющие сферу запретов на табачные изделия, охватывая теперь также электронные устройства. Об этом сообщила Государственная служба Украины по безопасности безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

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Основные изменения включают:

Запрет рекламы и стимулирования продаж табачных изделий, электронных сигарет и соответствующих жидкостей.

Установление штрафа в размере 1020 грн. за продажу таких продуктов лицам, не достигшим 18-летнего возраста, а в случае повторного нарушения в течение года штраф будет составлять 10 200 грн.

Запрет продаж ароматизированных сигарет.

Введение ответственности за курение с использованием электронных устройств для нагрева во всех общественных местах и помещениях, аналогично курению обычных сигарет.

"Контроль за соблюдением антитабачного законодательства возобновлен с апреля 2023 года. Проведение внеплановых мер государственного надзора (контроля) в сфере антитабачного законодательства может осуществляться на основании самостоятельного обращения субъекта хозяйствования, поручения премьер-министра Украины или обращения физического лица", – подчеркнули представители Госпродпотребслужбы.

Напомним, год назад в Украине заработал закон о запрете на курение электронных сигарет в определенных местах.

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