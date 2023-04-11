Сможете доехать до сервиса: Как избавиться от протечки с радиатора авто с помощью табака

Опыт и знания водителей со стажем позволяют самостоятельно справиться со многими поломками. Кроме того, поломки не всегда случаются у подъезда или оживленной городской улицы. Иногда "железный конь" дает сбой на трассе или в деревне, когда нужны не высоколобые советы, а реальные приемы, чтобы как-то выбраться. И тут как раз помогут старые дедовские методы.

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Возьмем как пример протечки радиатора – неисправность, не позволяющая "безболезненно" доехать до автосервиса. Перегреть мотор – такая перспектива, поэтому придется что-то делать. Отвалившийся кусок "охладителя" - приговор, но так случается очень редко, гораздо чаще антифриз вытекает из-за мелкого свища, который нужно чем-то загерметизировать. Дело за малым – найти чем.

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Знатоки скажут, что нужно залить специальную жижу, которая герметизирует систему и позволяет добраться до автосервиса. Но если она отсутствует, а вы находитесь в далекой деревне или на безлюдной трассе, то помогут проверенные методы.

Эксперты рекомендуют использовать специальную жидкость, которая герметизирует систему охлаждения и позволяет доехать до мастерской даже на "малейшем ходу". Но где можно найти такую в глухих местах, например на трассе в лесу? Простой и доступный вариант может предложить советский опыт водителей – использовать табак. Обычные папиросы, которые можно приобрести в любом магазине по низкой цене, могут спасти вас в непредвиденных ситуациях на дороге.

Как это работает? Для начала разорвите две-три сигареты и вытащите из них табак. Затем можем использовать дрова и треску из этих сигарет, а листья можно отправить непосредственно в расширительный бачок системы охлаждения автомобиля. Под воздействием жидкости, табак распухнет и надежно загерметизирует любые дырки в системе, что позволит продлить поездку в автомастерскую или гараж, где можно заниматься ремонтом в более комфортных условиях.

Чтобы затем удалить "экстренное средство" из системы охлаждения, достаточно установить обычный топливный фильтр, который используется, например, в "жигулевских" автомобилях. Он очистит систему от остатков табака в течение нескольких десятков километров, и ваше авто снова будет готово к полноценной эксплуатации.

Важно учитывать, что использование табака в качестве временного средства ремонта системы охлаждения может быть только временным, и вам все равно придется ехать в сервис. К тому же, этот способ не стоит использовать с новыми и дорогими автомобилями.

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