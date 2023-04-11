Зможете доїхати до сервісу: Як позбутись протікання з радіатора авто за допомогою тютюну

Досвід та знання водіїв зі стажем дозволяють самостійно впоратися з багатьма поломками. Крім того, поломки не завжди трапляються біля під'їзду чи жвавої міської вулиці. Часом "залізний кінь" дає збій на трасі або в селі, коли потрібні не високолобі поради, а реальні прийоми, щоби якось вибратися. І тут якраз допоможуть старі дідівські методи.

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Візьмемо як приклад протікання радіатора – несправність, що не дозволяє "безболісно" доїхати до автосервісу. Перегріти мотор – така собі перспектива, тож доведеться щось робити. Шматок "охолоджувача", що відвалився – вирок, але так трапляється дуже рідко, набагато частіше антифриз витікає через дрібний свищ, який потрібно чимось загерметизувати. Справа за малим – знайти чим.

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Знавці скажуть, що треба залити спеціальну жижу, яка герметизує систему і дозволяє дістатися до автосервісу. Але якщо вона відсутня, а ви знаходитесь в далекому селі або на безлюдній трасі, то допоможуть перевірені методи.

Експерти рекомендують використовувати спеціальну рідину, яка герметизує систему охолодження та дозволяє доїхати до майстерні навіть на "найменшому ходу". Але де можна знайти таку в глухих місцях, на приклад на трасі в лісі? Простий і доступний варіант може запропонувати радянський досвід водіїв – використати тютюн. Звичайні цигарки, які можна придбати в будь-якому магазині за низькою ціною, можуть врятувати вас в непередбачених ситуаціях на дорозі.

Як це працює? Для початку, розірвіть дві-три сигарети та витягніть з них тютюн. Потім можемо використати дрова та тріску з цих цигарок, а листя можна відправити безпосередньо в розширювальний бачок системи охолодження автомобіля. Під впливом рідини, тютюн розпухне і надійно загерметизує будь-які дірки в системі, що дозволить продовжити поїздку до автомайстерні або гаражу, де можна займатися ремонтом в більш комфортних умовах.

Щоб потім видалити "екстрений засіб" із системи охолодження, достатньо встановити звичайний паливний фільтр, який використовується, наприклад, у "жигулівських" автомобілях. Він очистить систему від залишків тютюну протягом кількох десятків кілометрів, і ваше авто знову буде готове до повноцінної експлуатації.

Важливо враховувати, що використання тютюну як тимчасового засобу ремонту системи охолодження може бути лише тимчасовим і вам все одно доведеться їхати в сервіс. До того ж цей спосіб не варто використовувати з новими та дорогими автомобілями.

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