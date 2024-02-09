Украинцев обязали избавиться от российских и белорусских рублей: какой срок дала власть

Национальный банк Украины предоставил временную возможность безналичного обмена российских и белорусских рублей, находящихся на счетах внесанкционных клиентов в банках. Разовый обмен возможен до 31 декабря 2024 года.

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Операции по обмену возможны, если:

Банки-нерезиденты (за исключением банков РФ, Белоруссии и банков, под санкциями) в одностороннем порядке конвертируют рубли на другую валюту.

Клиент банка подает заявку на обмен.

Обмен возможен раз для каждой валюты (российские и белорусские рубли).

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

НБУ также уточнил правила валютного надзора за соблюдением резидентами предельных сроков расчетов импорта гуманитарной помощи.

Эти изменения вступили в силу 7 февраля.

Напомним, правительство внесло изменения в порядок оплаты коммунальных услуг.

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