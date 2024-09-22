Украинцев ожидают газовые проверки: в каких случаях могут измениться суммы в платежках

В Украине возобновили технический осмотр газовых сетей и оборудования, расположенного внутри домов. При данной проверке нарушения выявляются почти в каждом доме. В определенных ситуациях это может привести к перерасчету сумм в платежках.

Как сообщает OBOZ.UA, украинцы часто без привлечения специалистов и необходимых разрешений перемещают газовые сети, укладывают электрические кабели рядом с газопроводами, замуровывают газопроводы в стены и заменяют газовое оборудование. С начала года "Газораспределительные сети" провели проверки в 10,7 тыс. многоквартирных домов и обнаружили 20 тыс. утечек газа в подъездах.

Проверки не осуществлялись в течение многих лет. В "Газсетях" считают, что за газовые коммуникации в домах ответственны собственники жилья (через ОСМД или управляющую компанию). До 2024 года в платежках не отображалась стоимость технического обслуживания. Таким образом здания фактически оставались без необходимого ухода.

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Теперь у потребителей есть два варианта: заключить соглашение с любой лицензированной компанией для технического обслуживания или же ничего не делать и автоматически стать клиентом "Газмереж".

"Все совладельцы многоквартирных домов, которые не имели действующих договоров, автоматически присоединились к Типовому договору с Оператором ГРМ. То есть государство нормативно определило, что в случае, когда потребители самостоятельно не выбирают другую обслуживающую организацию, то Оператор ГРС их страхует", – разъяснили в компании.

В определенных ситуациях проверка может привести к корректировке сумм в счетах. Это касается случаев, когда происходит вмешательство в работу счетчика.

В 2024 году сумма платежей будет варьироваться от 50 до более 5000 грн. Например, в Фастове средний годовой платеж для дома на улице Киевской, 5 составляет всего 73,42 грн с квартиры. В то же время в Борисполе на Байды-Вишневецкого, 10, годовой платеж с квартиры может достичь 4,7 тыс. грн. Если распределить эту сумму на 12 месяцев, ежемесячные расходы будут варьировать от 6 до 391 грн.

Дело в том, что в Борисполе в доме всего несколько квартир, поэтому расходы на работы распределяются между двумя совладельцами. В то время как в Фастове на улице Киевской есть дом на 210 квартир. Стоимость работ также определяется типом оборудования и возрастом здания.

Напомним, ранее мы говорили, какая категория украинцев останется без субсидии на оплату ЖКУ в сентябре.

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