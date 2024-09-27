Украинцев ожидают новые правила начисления субсидий: что изменится

В Украине большинство граждан, пользующихся жилищными субсидиями в неотапливаемый период, получат их автоматически. Однако с октября механизм расчета субсидий будет изменен.

С 1 октября в Украине начнется процесс назначения субсидий на отопительный сезон. Субсидия за октябрь будет начислена с учетом начала отопительного периода в большинстве городов страны. Об этом пишет 24 канал.

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Расчет будет произведен в течение 15 дней, независимо от даты начала отопительного сезона в отдельном населенном пункте. Это предполагает, что выплаты за октябрь поступят в ноябре, и поэтому размер субсидии для уже получавших ее лиц в октябре останется неизменным.

Из-за роста тарифов на коммунальные услуги Пенсионный фонд произведет перерасчет субсидий. Корректировка будет осуществлена с учетом старта отопительного сезона и повышенных расходов на оплату коммунальных услуг.

Напомним, ранее UAportal рассказывал, как рассчитать размер субсидии на коммуналку.

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