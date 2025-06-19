Украинцев предупредили о фальшивых долларах в обороте: какие серии и купюры подделывают чаще всего

Показатели подделки иностранной валюты в Украине почти достигли уровня 2021 года – периода до начала полномасштабной войны. Основная часть фальшивых денег, попадающих в руки правоохранителей, составляют именно доллары США.

В связи с этим возникает логичный вопрос: какие именно серии и номиналы американских купюр чаще всего подделывают? Подробности об этом рассказал сайт "Новости.LIVE".

Как свидетельствуют данные Нацбанка, по итогам 2024 года доллары США составляли большинство среди изъятых поддельных иностранных банкнот – 93% от общего объема, тогда как на евро приходилось лишь 7%. Что касается номиналов, то чаще всего злоумышленники подделывали следующие:

100 долларов – 90%;

50 долларов – 9%.

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Самыми популярными среди украинцев для накоплений являются именно эти номиналы, поэтому спрос на такие купюры остается очень высоким. Относительно серий долларов США, можно предположить, что мошенники предпочитают банкноты старого образца – выпущенные до 2013 года. Ведь новые наличные купюры труднее подделать, тогда как пятнадцатилетние банкноты не имеют таких защитных элементов.

синей защитной ленты;

3D-голограмм;

сложных элементов защиты

Банкноты серий, выпущенных до 2013 года, проще подделать из-за их упрощенного дизайна, а распознать фальшивую купюру можно только при тщательном осмотре или с помощью специального оборудования.

"Во избежание случаев получения подделок НБУ советует никогда не осуществлять валютно-обменные операции "на руках", через интернет и тому подобное. Для этого следует обращаться исключительно в лицензированные пункты обмена валюты или банковские финансовые учреждения", – отмечает регулятор.

При приобретении иностранной валюты стоит обращать внимание на дату выпуска купюр, наличие современных защитных элементов и качество бумаги. Если возникают сомнения относительно подлинности денег, их следует сдать в банк, который бесплатно направит купюры для экспертизы в соответствующее подразделение Нацбанка Украины.

Ранее мы рассказывали, что купюры номиналом в 100 долларов в 2003 году могут вызвать проблемы.

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