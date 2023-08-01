Украинцев предупредили о жаре +40: какие области под угрозой

В конце недели, 4-6 августа, Украину накроет волна жары до +40 градусов. По словам синоптика Наталки Диденко, лишь некоторые области смогут избежать сильной жары.

Она отметила, что температура будет колебаться на уровне 32-29 градусов тепла. Об этом Диденко написала на своей странице в Facebook.

"В Украину идет сильная жара! В конце недели, в течение 4-6 августа, температура воздуха в большинстве областей будет кусать 32-39 градусов, на востоке и юге, вероятно, будет до +40!" – говорится в сообщении.

Читайте также: Названы основные советы, которые помогут быстро заснуть в жару

Синоптик отметила, что избежать сильной жары смогут только западные области. Но все же к сильной жаре нужно готовиться.

"Просмотрите исправность кондиционера, вентилятора, купите домой пакетик воды без газа, внимательно присматривайтесь к поведению кота, ни за что не оставляйте животных в автомобиле, подкупите что-то от артериального давления, запланируйте поделать лучше что-то дома, поменьше бегайте по улице, не уминайте горячий асфальт вечером в ближайший сквер, во двор, в парк – будет легче дышать", – посоветовала она.

Напомним, мы уже писали, как повысить комфорт своего сна.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !