Українців попередили про спеку +40: які області під загрозою

Наприкінці тижня, 4-6 серпня, Україну накриє хвиля спеки до +40 градусів. За словами синоптикині Наталки Діденко, лише деякі області зможуть уникнути сильної спеки.

Вона вказала, що температура буде коливатися на рівні 32-29 градусів тепла. Про це Діденко написала на своїй сторінці у Facebook.

"В Україну йде сильна спека!У кінці тижня, впродовж 4-6 серпня, температура повітря у більшості областей кусатиме 32-39 градусами, на сході та півдні, ймовірно, буде до +40!" – йдеться у повідомленні.

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Синоптикиня зазначила, що уникнути сильної спеки зможуть лише західні області. Але все ж до сильної спеки треба готуватися.

"Передивіться справність кондиціонера, вентилятора, купіть додому пакуночок води без газу, уважно придивляйтеся до поведінки кота, нізащо не залишайте тварин в автомобілі, підкупіть щось від артеріального тиску, заплануйте поробити краще щось вдома, поменше бігайте по вулиці, не вминайте гарячий асфальт, виходьте ввечері в найближчий сквер, у двір, в парк – буде легше дихати", – порадила вона.

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