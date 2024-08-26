Украинцы активно покупают подержанные авто из США: ТОП-5 самых популярных моделей
В июле текущего года в Украине было зарегистрировано более 4100 автомобилей с пробегом, импортированных из США.
Это составляет 21% от общего количества легковых авто, которые были зарегистрированы в Украине в предыдущем месяце. Об этом свидетельствуют данные УкрАвтопром.
По сравнению с июлем прошлого года интерес к подержанным американским автомобилям вырос аж на 75%.
Из всех импортируемых авто наибольшую долю (44%) составляют транспортные средства с бензиновыми двигателями. Электромобили занимают 37%, в то время как гибридные и дизельные авто, а также те, что оборудованы газобаллонным оборудованием, имеют долю по 6%.
ТОП-5 самых популярных моделей подержанных авто из США:
- Tesla Model 3 – 418 единиц;
- Tesla Model Y – 401;
- Ford Escape – 280;
- Volkswagen Passat – 248;
- Jeep Cherokee – 245.
Средний возраст импортируемых из США автомобилей, пополнивших автопарк Украины в июле, составляет 5,7 лет.
Напомним, ранее были названы ТОП-7 самых выгодных авто с пробегом в Украине.
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