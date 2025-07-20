Украинцы должны платить налоги даже за старые квартиры: в ГНС рассказали подробности

До конца мая 2025 года украинцы уплатили 4,9 миллиарда гривен налога на недвижимость, что на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Наибольшие суммы налогов были уплачены в Киеве. Стоит отметить, что размер налога на жилье не зависит от его стоимости.

По данным Государственной налоговой службы (ГНС), жители Киева уплатили 990 миллионов гривен налога, Киевской области – 497 миллионов гривен, а Днепропетровской – 496 миллионов гривен. Жители Одесской области перечислили чуть меньше – 464 миллиона гривен, пишет OBOZ.UA.

В 2025 году украинцы платят налог за 2024 год. Размер налога определяется в зависимости от минимальной заработной платы, действовавшей на январь прошлого года. Он не может превышать 1,5% от минималки того года. Налог взимается за каждый "лишний" квадратный метр. Так, на 1 января 2024 года минимальная заработная плата составляла 7100 грн, что означает максимальную ставку налога в 106,5 грн за каждый дополнительный квадрат.

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К примеру, если вы владеете квартирой площадью 100 квадратных метров, то оплата налога осуществляется только за площадь до 40 квадратов. Максимальный размер платежа составит 4260 грн. Однако конечная сумма может варьироваться в зависимости от того, какое решение примут местные власти относительно ставки налога.

Местные власти имеют право уменьшить налоговую ставку или увеличить площадь жилья, подлежащего налогообложению. Это означает, что в отдельных случаях налоги могут быть уменьшены. Однако повысить ставку более 1,5% от минимальной зарплаты или уменьшить норму площади не разрешается.

Для получения дополнительной информации можно использовать калькулятор ДПС. Налоговые сообщения-решения доступны для просмотра в Электронном кабинете при наличии электронного ключа или через мобильное приложение "Моя налоговая".

"Обнаружили расхождения по начисленной сумме – обратитесь в Центры обслуживания плательщиков и проведите сверку", – говорят в ГНС.

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Как наказывают за неуплату налогов

Налоговый долг будет оставаться на вашем счете, пока не будет погашен, предупреждает Александра Томашевская. Это может привести к серьезным последствиям. Например, из-за наличия долга вас могут лишить права находиться на едином налоге, или же сумма к уплате увеличится из-за наложения штрафов.

"Если почтовая служба не может вручить налоговое уведомление из-за того, что плательщик не находится по месту регистрации или он отказался принять уведомление, оно считается врученным со дня, который почтовая служба указала в уведомлении о вручении", – подчеркивают налоговики.

В соответствии со ст. 266 Налогового кодекса, налоговое обязательство можно начислить за период до 1095 дней, то есть за три года. Если платеж задержан до 30 дней, штраф составит 10%, а при задержке свыше 30 дней – 20%. Если гражданин игнорирует уведомление и отказывается платить, налоговые органы могут обратиться в суд и исполнительную службу, что приведет к, например, аресту счетов должника.

Напомним, ранее мы рассказывали, что владельцы некоторых автомобилей в Украине должны платить налоги.

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