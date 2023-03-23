Украинцы должны заплатить налог за квартиру: в налоговой объяснили, сколько и когда

В Украине в 2023 году ввели новые правила уплаты налога за квартиры и дома. В частности, это касается владельцев квартиры, площадь которой превышает 60 кв.

В то же время для владельцев домов этот показатель составляет от 120 кв. Если есть и квартира, и дом, то их общая площадь не должна быть больше 180 кв.м, пояснили в ДПС.

Отмечается, что владельцы недвижимости, расположенной в зоне боевых действий, или на временно оккупированных территориях, не должны платить налог.

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В Налоговой указали, что размер налога не может составлять более 1,5% минималки за отчетный год. В 2023 году граждане платят за 2022 год, поэтому речь идет о 97,5 гривны за квадратный метр.

К примеру, если человек имеет квартиру площадью 100 кв. м, заплатить нужно всего за 40 кв.м, то есть за разницу между пороговым показателем и фактической площадью. По таким данным сумма будет составлять 3900 гривен, по 97,5 грн за каждый квадрат.

Впрочем, если квартира разделена между членами семьи, и ни у одного из них нет доли свыше 60 кв.м, то налог платить не нужно.

Получив уведомление о начислении налога, у гражданина есть два месяца на оплату. В случае просрочки на срок до 30 дней сумме налога будет добавлен штраф в размере 10%. Если срок просрочки платежа более 30 дней, штраф будет составлять 20% от налога.

Напомним, ранее мы писали о том, что в 2023 году изменились правила выплаты льгот по оплате коммунальных услуг.

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