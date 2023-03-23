Українці мусять заплатити податок за квартиру: у податковій пояснили скільки та коли

В Україні у 2023 році запровадили нові правила сплати податку за квартири та будинки. Зокрема, це стосується власників квартири, площа якої перебільшує 60 кв.м.

Водночас для власників будинків цей показник становить від 120 кв.м. Якщо є і квартира, і будинок, то їхня загальна площа не повинна бути більшою за 180 кв.м, пояснили у ДПС.

Зазначається, що власники нерухомості, яка розташована у зоні бойових дій, або на тимчасово окупованих територіях, не повинні платити податок.

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У Податковій вказали, що розмір податку не може становити більш ніж 1,5% мінімалки за звітний рік. У 2023 році громадяни платять за 2022, тому йдеться про 97,5 гривні за квадратний метр.

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Наприклад, якщо особа має квартиру площею 100 кв. м, заплатити потрібно лише за 40 кв.м, тобто, за різницю між пороговим показником та фактичною площею. За таких даних, сума становитиме 3900 гривень, по 97,5 грн за кожний квадрат.

Втім, якщо квартира розділена між членами родини, і жоден з них не має частки понад 60 кв.м, то податок платити не потрібно.

Отримавши повідомлення про нарахування податку, громадянин має два місяці на оплату. У разі прострочки на термін до 30 днів, сумі податку буде додано штраф у вигляді 10%. Якщо термін прострочення платежу понад 30 днів, штраф становитиме 20% від податку.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у 2023 році змінились правила виплати пільг на оплату комунальних послуг.

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