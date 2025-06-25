Украинцы имеют право получить компенсацию за некачественный газ: как проверить и куда обращаться

Оператор газораспределительных сетей (ГРС) обязан обеспечивать потребителей газом соответствующего качества. Если по результатам экспертизы будет установлено, что поставленный газ не соответствует установленным стандартам, потребителям должны возместить убытки и осуществить перерасчет в квитанциях за газ.

Издание "ГазПравда" отмечает, что оператор газораспределительных сетей также должен гарантировать бесперебойный, круглосуточный доступ к газораспределительной инфраструктуре и обеспечивать передачу необходимого объема природного газа надлежащего качества.

"Следующая обязанность логически связана с основной. Если оператор должен обеспечить доставку газа надлежащего качества, то он же должен и платить компенсацию в случае несоответствия качества природного газа. Оператор ГРМ обязан перечислить объемы распределенного природного газа бытовому потребителю и оплатить ему соответствующую денежную компенсацию в случае несоответствия величины давления и/или качества природного газа параметрам, которые определены в Кодексе газораспределительных систем", – отмечается в публикации.

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Главной характеристикой качества природного газа является теплота сгорания (или калорийность). Согласно государственным нормам, этот показатель должен быть не ниже 7600 ккал/м³. Сейчас данные по калорийности временно не отображаются на сайте оператора.

Проверка давления и/или качественных параметров газа осуществляется на основании письменного обращения потребителя. В случае получения такого обращения оператор газораспределительной сети обязан направить своего представителя по указанному адресу: в городах – в течение двух рабочих дней, в селах – в течение пяти календарных дней, в предварительно согласованное с заявителем время.

"Однако, не злоупотребляйте этой обязанностью оператора ГРМ. Если Ваше подозрение окажется необоснованным и показатели потребленного газа будут в пределах нормы, то компенсировать расходы, которые понес оператор на проведение физико-химического анализа, будете именно вы", – указывается в публикации.

Потребитель имеет право самостоятельно заказать проведение анализа физико-химических свойств природного газа в независимой лаборатории, оплатив услугу из собственного кармана.

Еще одной ключевой обязанностью является организация поверки газовых счетчиков у бытовых потребителей. Ответственность за соблюдение межповерочных интервалов возлагается на оператора газораспределительной сети. В зависимости от модели счетчика, эти интервалы составляют 2 или 8 лет. В случае несвоевременной поверки приборов учета никаких претензий к потребителю быть не может – контроль за этим процессом полностью лежит на Операторе ГРС.

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