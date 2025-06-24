Украинцы массово вкладывают в недвижимость за пределами страны: что выбирают и сколько это стоит

В 2025 году украинцы продолжают активно вкладывать средства в зарубежную недвижимость. Наиболее популярными направлениями остаются Турция, Польша, Испания, Германия и Болгария.

Основной энтузиазм сосредоточен на квартирах в новейших жилых комплексах среднего класса. Такое жилье покупают преимущественно для личного проживания, сдачи в аренду или с целью оформления вида на жительство. Об этом в комментарии СМИ сообщила риелтор Оксана Савула.

Она отметила, что среди украинцев наибольшим спросом пользуются европейские страны благодаря культурному сходству, понятным правовым нормам и высокому уровню инфраструктуры.

В пятерку самых популярных направлений вошли Турция, Польша, Испания, Германия, Чехия и Болгария. Также растет интерес в Греции, Объединенных Арабских Эмиратах, Албании и даже Индонезии. Турция уверенно держит позиции одного из лидеров среди стран, где украинцы активно покупают жилье. Только в 2024 году было приобретено более 1600 объектов, и в 2025 году спрос остается стабильно высоким.

Главная причина популярности – возможность оформить вид на жительство при инвестиции от 200 тысяч долларов. Больше всего сделок заключается в Анталии, Алании и Стамбуле. Средняя стоимость квартиры в этих регионах колеблется от 120 до 250 тысяч долларов, а прибыль от аренды может достигать 7–9% в год.

Читайте также: Квартира в Британии: сколько времени понадобится украинцу, чтобы заработать на собственное жилье

Среди украинских инвесторов особенной популярностью пользуются квартиры в новостройках, где застройщики часто предлагают жилье с уже выполненным ремонтом, оборудованными кухнями и ванными комнатами еще до завершения строительства.

Испания стабильно удерживает вторую позицию среди стран, куда украинцы чаще всего вкладывают средства в недвижимость. За последний год спрос на жилье вырос на 73%.

Украинцы активно покупают как апартаменты, так и виллы, расположенные на побережье – в частности, в таких регионах, как Барселона, Валенсия, Аликанте и Андалусия. В пригородах квартиры стартуют от 50-70 тысяч долларов, а в центральных частях городов цена достигает 160 тысяч. Испанская недвижимость привлекает не только комфортом, но и возможностью получить "золотую визу" при инвестиции более 500 тысяч евро. Дополнительным преимуществом является доход от аренды в туристический сезон.

Польша сохраняет статус одного из основных направлений для украинских покупателей благодаря близкому расположению, понятным условиям и доступной стоимости жилья. В 2024 году граждане Украины стали наиболее активными иностранными покупателями – было приобретено более миллиона квартир. Чаще всего жилье покупают в Варшаве, Кракове и Вроцлаве, где средняя цена составляет от 60 до 85 тысяч долларов.

Хотя покупка жилья в Польше не дает автоматического вида на жительство, страна привлекает стабильной экономикой, активным арендным рынком и простотой оформления сделок. Германия отличается высоким уровнем юридической защищенности, однако значительная налоговая нагрузка частично сдерживает интерес инвесторов.

Чехия стала удобным вариантом для украинцев, адаптировавшихся после 2022 года. Здесь стабильная ситуация на рынке и перспективы получения дохода от аренды. Болгария считается более доступной альтернативой – в Варне и Бургасе стоимость жилья стартует от 1500 евро за квадрат. Интерес также растет к новым локациям, таким как Греция, ОАЭ, Албания и Индонезия – здесь инвестируют преимущественно ради "золотой визы" или в ожидании роста стоимости активов.

Украинцы чаще всего предпочитают следующие варианты:

квартиры в новых жилых комплексах – популярные в Турции, Польше и Испании;

жилье на морском побережье – как для собственного отдыха, так и для аренды;

виллы и таунхаусы – особенно в Испании и ОАЭ, привлекающие как комфорт, так и инвестиционный потенциал;

коммерческая недвижимость – в первую очередь в Польше и Германии, для ведения бизнеса или сдачи в аренду.

Наибольший спрос сосредоточен на недвижимости средней ценовой категории. Объекты премиум-класса пользуются ограниченным интересом – на жилье стоимостью более 300 тысяч долларов приходится всего 5–10% всех сделок.

Раньше мы рассказывали, как продать квартиру в Украине, находясь в Польше.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!