Украинцы массово вынуждены платить за неиспользуемый газ: названа причина

Украинские потребители, чьи дома подключены к газоснабжению, должны платить за его транспортировку, даже в случаях, когда газ фактически не используется. Начиная с 1 января, размер оплаты за доставку газа определяется в соответствии с объемами потребления за 2024 год.

Об этом отмечается в материале издания "OBOZ.UA". Если газ не используется, ежемесячная плата определяется в зависимости от типа подключения:

39 кубометров в год – для потребителей, использующих газ только для приготовления пищи;

126 кубометров в год – если газ применяется для подогрева воды и приготовления пищи;

314 кубометров в год – в случаях, когда газ используется для отопления.

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Опоздание с оплатой за транспортировку газа может стать причиной судебного разбирательства.

Стоимость потребленного газа рассчитывается по данным счетчика, если он установлен. В случае нулевого потребления нужно ежемесячно, с 1 по 5 число, передавать предыдущие показатели, чтобы избежать начисления завышенных сумм.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в январе украинцы могут получить третью платежку за газ.

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