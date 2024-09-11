Украинцы могут платить за свет по 2,16 грн за кВт*ч: что для этого нужно

В октябре стоимость электроэнергии в Украине останется на уровне 4,32 грн за кВт*ч. Однако граждане, которые пользуется двухзонными счетчиками, смогут платить за электроэнергию в ночное время по сниженному тарифу – 2,16 грн за кВт*ч.

В Украине каждый потребитель электроэнергии имеет возможность приобрести многозонный счетчик, обратиться к своему поставщику и изменить тарифный план. Как отмечается в материале OBOZ.UA, например, при наличии двухзонного счетчика, с 23:00 до 7:00 можно платить за электроэнергию по сниженному тарифу – 2,16 грн за 1 кВт*ч, вместо стандартных 4,32 грн за 1 кВт*ч.

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По информации, обнародованной на сайте одного из поставщиков, дневной тариф (с 7:00 до 23:00) останется без изменений. Однако в ночные часы (с 23:00 до 7:00) стоимость электроэнергии будет снижена на 50%.

"Если же Вы решили рассчитываться за потребленную электрическую энергию по трехзонному тарифу, то во время пиковой нагрузки (с 8:00 до 11:00 ч и с 20:00 до 22:00 ч) Вы будете платить по тарифу, который на 50% больше действующего. Во время полупиковой нагрузки (с 7:00 до 8:00 ч, с 11:00 до 20:00 ч, с 22:00 до 23:00 ч) – по действующему тарифу, в ночное время (с 23:00 до 07:00 ч) – по тарифу, который на 60% меньше действующего", – отмечают в организации.

Подключение к ночному тарифу является бесплатным, однако украинцам придется приобрести двухзонный счетчик, который стоит от 1,6 до 2,4 тысяч гривен. Однако такая инвестиция быстро оправдает себя. Например, если ваше месячное потребление составляет 250 кВт*ч, и половина электроэнергии используется в ночное время, вы сможете экономить около 460 гривен ежемесячно. Поэтому за пять месяцев затраты на счетчик полностью окупятся.

Напомним, ранее UAportal рассказывал, кто может платить за коммуналку только 25% от начисленной суммы.

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